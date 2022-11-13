Ich hab Swimmingpool in meinen Brüsten: Heiße Fahrten der Trucker BabesJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Ich hab Swimmingpool in meinen Brüsten: Heiße Fahrten der Trucker Babes
89 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 12
Nun ist es soweit: Tamara muss sich von ihrem geliebten Truck trennen und sich an den neuen Lkw gewöhnen. Sabrina hat nur wenige Tage Zeit, um ihre Lieferung nach Kroatien zu bringen. Dabei kämpft sie mit der Hitze und einem langsameren Fahrzeug, als sie üblich gewohnt ist. Aber auch Uschi hat es nicht leicht, denn sie muss sich auf eine lange Reise quer durch Amerika machen und das unmittelbar nach "Rosinantes" Werkstattbesuch.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins