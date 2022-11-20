Stau, Stau, Stau - Es kann sich nur um Stunden handelnJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Stau, Stau, Stau - Es kann sich nur um Stunden handeln
88 Min.Folge vom 20.11.2022Ab 12
Diesmal stehen alle Trucker Babes unter enormem Zeitdruck: Jessy muss noch ihr Fahrzeug beladen, bevor es nach Sülzetal geht. Lissy hingegen wechselt extra ihren Arbeitgeber, um besser für ihren Sohn erreichbar zu sein. Doch ihre anstehende Tour führt sie auf eine weite Reise nach Italien, welche mit viel Stau verbunden ist. Und auch Jana und Uschi stehen auf zwei verschiedenen Kontinenten in einer kilometerlangen Fahrzeugschlange.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
