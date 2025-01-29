Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Chaos-Queen Jana: Auf zur Tanzparade - aber wo bleibt Tweety?

Kabel EinsStaffel 4Folge 10
Folge 10: Chaos-Queen Jana: Auf zur Tanzparade - aber wo bleibt Tweety?

90 Min.Ab 12

Auf "Chaos-Queen" Jana wartet eine besonders spannende Aufgabe: Die Truckerin darf mit ihrem Brummi die Tanzparade des Hamburger Discomoves anführen. Blöd nur, dass ihr LKW "Tweety" die letzte Verladung nicht unbeschadet überstanden hat. Während der Truck in der Werkstatt wieder aufgepäppelt wird, bleibt die entscheidende Frage: Verpassen sie die einmalige Chance, der Kopf der beliebten Parade zu sein?

