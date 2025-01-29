Mona auf der Überholspur: Ein neues Trucker Babe im SpezialtransportJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 5: Mona auf der Überholspur: Ein neues Trucker Babe im Spezialtransport
89 Min.Ab 12
Achtung, Achtung, ein neues "Trucker Babe" erobert den Asphalt! Die 27-jährige Mona fährt Spezialtransporte und ist nicht zu bremsen. Heute muss sie Stellwände zu einer Baustelle transportieren - und zwar schnell, denn die Nichteinhaltung der Zeitvorgaben kann richtig teuer werden. Bei Ankunft auf der Baustelle steckt der Diesel-Vamp plötzlich in der Zwickmühle ...
