Harmonie und Hindernisse: Tinkas Jungferntour mit LotteJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Harmonie und Hindernisse: Tinkas Jungferntour mit Lotte
89 Min.Ab 12
Sonne im Herzen und Tonnen unterm Hintern: Mit ihrem nagelneuen Lkw "Lotte" ist Tinka auf dem Weg von Herten nach Ascheberg, um die letzte Ladung des Tages abzuholen. 280 Kilometer haben die beiden bereits auf ihrer Jungferntour miteinander zurückgelegt - bisher in harmonischer Zweisamkeit. Doch vor dem großen Happy End der ersten gemeinsamen Tour stehen handfeste Blech-Probleme im Weg.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins