Folge 4: Zeitdruck auf der Straße: Sabrinas Herausforderung mit zwei Lkws
90 Min.
Auf PS-Prinzessin Sabrina lastet der Zeitdruck: Gleich zwei Lkws warten darauf, von ihr quer durch Bayern überführt zu werden - und ausgerechnet heute darf nichts dazwischenkommen, weil ihr Highlight des Tages nicht auf sie wartet: ein erotisches Fotoshooting mit Showtruck! Aber das Leben auf dem Asphalt ist kein Wunschkonzert ...
