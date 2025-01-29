Trucker-Leben zwischen Naturgewalten: Angelikas Abenteuer nach MallorcaJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 7: Trucker-Leben zwischen Naturgewalten: Angelikas Abenteuer nach Mallorca
90 Min.Ab 12
40 Jahre Trucker-Erfahrung - da bringt einen nichts so leicht aus dem Fahrersitz. Doch eine Tour auf die Lieblingsinsel der Deutschen entpuppt sich selbst für Angelika als Härteprobe. Die PS-Dame gibt alles, um den Mallorca-Touristen das Bier heil auf die Insel zu liefern - doch die Naturgewalten machen ihr das Trucker-Leben schwer. Bleiben Angelika und das flüssige Gold bereits in Frankreich auf der Strecke?
