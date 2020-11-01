Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 9: Folge 9
89 Min.Folge vom 01.11.2020Ab 12
Lissy steht eine Tour durch Südtirol bevor. Ihre Fracht: Fleisch von dem Fabrikanten Moser in Plaus. Anschließend geht es für das Trucker Babe nach Meran, wo sie eine Ladung Milchprodukte in Empfang nimmt. Währenddessen macht sich Gina auf den Weg zum Pferdesportzentrum Aldrans im österreichischen Innsbruck. Doch die Fahrt dorthin gestaltet sich äußerst abenteuerlich.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins