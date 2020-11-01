Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 9vom 01.11.2020
Lissy steht eine Tour durch Südtirol bevor. Ihre Fracht: Fleisch von dem Fabrikanten Moser in Plaus. Anschließend geht es für das Trucker Babe nach Meran, wo sie eine Ladung Milchprodukte in Empfang nimmt. Währenddessen macht sich Gina auf den Weg zum Pferdesportzentrum Aldrans im österreichischen Innsbruck. Doch die Fahrt dorthin gestaltet sich äußerst abenteuerlich.

