Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes aktuell

Kabel EinsStaffel 6Folge 11vom 26.04.2020
Trucker Babes aktuell

Trucker Babes aktuellJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 11: Trucker Babes aktuell

89 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 12

Aus Angst vor dem Corona-Virus geht im Frühjahr 2020 in Deutschland (fast) nichts mehr. Die Wirtschaft und das öffentliche Leben sind heruntergefahren, die Grundversorgung aber gesichert: dank der "stillen Helden". "Trucker Babes Aktuell" zeigt fünf Powerfrauen, die auch dann am Steuer ihrer 40-Tonner Vollgas geben, wenn der Rest von Deutschland stillsteht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen