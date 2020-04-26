Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 11: Trucker Babes aktuell
89 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 12
Aus Angst vor dem Corona-Virus geht im Frühjahr 2020 in Deutschland (fast) nichts mehr. Die Wirtschaft und das öffentliche Leben sind heruntergefahren, die Grundversorgung aber gesichert: dank der "stillen Helden". "Trucker Babes Aktuell" zeigt fünf Powerfrauen, die auch dann am Steuer ihrer 40-Tonner Vollgas geben, wenn der Rest von Deutschland stillsteht.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
