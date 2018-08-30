Trucker Babes Austria
Folge 1: Folge 1
52 Min.Folge vom 30.08.2018Ab 6
Fernfahrerin Helga liefert Fertigteil-Holzplatten aus der Steiermark nach ganz Europa. Diesmal ist sie auf dem Weg in ihr Lieblingsland: Norwegen. Truckerin Isabella fährt mit ihrem pinken Silo-Truck täglich quer durch Österreich und liefert ihre Ladungen ab. Dabei weiß die Frau genau, wie sie ihren Truck behandelt. Und für Sondertransport-Lenkerin Patrizia kann es nicht schwer, eng und lang genug sein, denn die Oberösterreicherin liebt die Herausforderungen auf der Straße.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4