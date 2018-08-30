Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Folge 1

ATVStaffel 1Folge 1vom 30.08.2018
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 1: Folge 1

52 Min.Folge vom 30.08.2018Ab 6

Fernfahrerin Helga liefert Fertigteil-Holzplatten aus der Steiermark nach ganz Europa. Diesmal ist sie auf dem Weg in ihr Lieblingsland: Norwegen. Truckerin Isabella fährt mit ihrem pinken Silo-Truck täglich quer durch Österreich und liefert ihre Ladungen ab. Dabei weiß die Frau genau, wie sie ihren Truck behandelt. Und für Sondertransport-Lenkerin Patrizia kann es nicht schwer, eng und lang genug sein, denn die Oberösterreicherin liebt die Herausforderungen auf der Straße.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 9 Staffeln und Folgen