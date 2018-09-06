Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Folge 2

ATVStaffel 1Folge 2vom 06.09.2018
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 2: Folge 2

51 Min.Folge vom 06.09.2018Ab 6

Helga erreicht Norwegen und die Baustelle, an der sie die Holzplatten für das Fertigteilhaus abliefern soll. Die Zufahrt zur Entladestelle ist jedoch sehr unwegsam und eng. Patrizia hat heute einen Sondertransport. Sie muss eine riesige Filteranlage rund 60 Kilometer weit transportieren. Jasmin ist Mutter und Truckerin aus Leidenschaft. Sie ist in der Transportfirma ihres Vaters beschäftigt und kutschiert täglich Schotter und andere Baustoffe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 9 Staffeln und Folgen