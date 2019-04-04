Staffel 02 Folge 04 - Trucker Babes AustriaJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 4: Staffel 02 Folge 04 - Trucker Babes Austria
50 Min.Folge vom 04.04.2019Ab 6
Patricia liefert unter schweren Witterungsbedingungen gleich zwei Traktoren aus. Helga ist mit ihrer Ladung steirischem Holz 2000 Kilometer weiter nördlich unterwegs und versucht, die nächste Fähre zu erreichen. Außerdem lernen wir das 25-jährige Trucker-Küken Lisa kennen, die zum Truckfahren geboren zu sein scheint: Sie hat schon lange keine Wohnung mehr und wäscht ihre Wäsche bei Oma. Und Doris ist wieder damit beschäftigt, Holz aus den steirischen Bergen zu holen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5: ATV Privat TV GmbH & Co KG & © Season 8-9: ATV & © Season 1-3, Season 6, Season 8: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4