Staffel 6 Folge 2: Fest im SattelJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 2: Staffel 6 Folge 2: Fest im Sattel
47 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 6
Patricia bekommt endlich ihren neuen Truck! Nach einer kurzen Probefahrt darf sie mit dem neuen Gerät eine sogenannte „Seitenbaumraube“ laden – dieses 33 Tonnen schwere Ding braucht man beim Rohrleitungsbau. Das Beladen des LKW mit dem unförmigen Arbeitsgerät erfordert höchstes Geschick. Helga ist immer noch in Dänemark unterwegs – zwischen dem Abladen auf diversen Baustellen und dem Befahren langer Nordseebrücken bleibt etwas Zeit zum Verkosten von Austern und dem Besuch des Tivoli Vergnügungsparks in Kopenhagen. Neu im Trucker Babes Team: Mirjam. Das Tiroler Berg-Mädl bekommt es in ihrem ersten Einsatz mit einer Fuhre Möbel zu tun.
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Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5: ATV Privat TV GmbH & Co KG & © Season 8-9: ATV & © Season 1-3, Season 6, Season 8: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4