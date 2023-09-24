Folge 03: Queer durch die StadtJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 3: Folge 03: Queer durch die Stadt
Helgas Reise auf der holprigen Route nach Rumänien geht weiter. Nach einer Nacht auf einer schlammigen Raststation genießt Helga ihr Frühstück mit Truckerkollegin Andrea. Danach muss sie aber noch Holzelemente an die Baustelle anliefern - also Abfahrt! Auch Patricia ist wieder mit von der LKW-Partie und das im wahrsten Sinn des Wortes! Patricias Ladung ist heute nämlich quick lebendig und in Feierlaune, denn es geht in die bunte Wiener Innenstadt zur Vienna Pride 2023. Truckerbabe Marion überstellt diesmal eine 3-Achsen-Betonpumpe, von der deutschen Grenze in die Bundeshauptstadt. 32 Liter Diesel auf 100 Kilometer ist schon eine Luxusmahlzeit und die Umleitungen auf Österreichs Straßen machen Marion das Leben schwer.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick