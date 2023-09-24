Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes Austria

Folge 03: Queer durch die Stadt

ATVStaffel 7Folge 3vom 24.09.2023
Folge 03: Queer durch die Stadt

45 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 6

Helgas Reise auf der holprigen Route nach Rumänien geht weiter. Nach einer Nacht auf einer schlammigen Raststation genießt Helga ihr Frühstück mit Truckerkollegin Andrea. Danach muss sie aber noch Holzelemente an die Baustelle anliefern - also Abfahrt! Auch Patricia ist wieder mit von der LKW-Partie und das im wahrsten Sinn des Wortes! Patricias Ladung ist heute nämlich quick lebendig und in Feierlaune, denn es geht in die bunte Wiener Innenstadt zur Vienna Pride 2023. Truckerbabe Marion überstellt diesmal eine 3-Achsen-Betonpumpe, von der deutschen Grenze in die Bundeshauptstadt. 32 Liter Diesel auf 100 Kilometer ist schon eine Luxusmahlzeit und die Umleitungen auf Österreichs Straßen machen Marion das Leben schwer.

