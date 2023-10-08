Folge 05: Das größte Taxi der WeltJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 5: Folge 05: Das größte Taxi der Welt
Für Bella steht heute ein historisches Ereignis an: Sie bekommt endlich eine neue Zugmaschine. Ihre pinke Schakeline, durfte sich mit einem stolzen Kilometerstand von 944.000 zur Ruhe setzen. Nach der Übergabe steht bereits die erste Belastungsprobe für die neue Technik auf dem Programm. Mit 25 Tonnen Zement im Gepäck muss die Technik beweisen, was sie kann. Gut gelaunt, wie stets, ist Trucker Babe Helga unterwegs. Ihr Ziel ist die französische Schweiz. Auf sie wartet ein Straßburger Bauherr, der ohne die geladenen Holzelemente nicht weiterbauen kann. Auf der Baustelle angelangt haben die Bauarbeiter eine Hiobsbotschaft für die Steirerin! Auch Trucker Babe Cindy, die mit riesigen Muldenkippern den Erzberg erklimmt, ist wieder mit von der Partie. Sie chauffiert in dieser Folge Touristen im Riesentruck, die sich an das Abenteuer Erzberg wagen - sozusagen das größte Taxi der Welt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick