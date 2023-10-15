Folge 06: Märchenhafte ZwischenstoppsJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 6: Folge 06: Märchenhafte Zwischenstopps
Bella hat Hüttensandmehl im deutschen Karlstadt abgeladen und ist jetzt auf dem Weg in Richtung Heimat. Auf ihrem Stammautohof macht sie Pause, um die Felgen ihres neuen LKW zu putzen. Ausgerechnet jetzt ziehen Regenschauer auf. Aber Bella ist ja nicht aus Zucker, sondern mit ihrem pinken Regenmantel bestens für alles ausgestattet. Helgas Tour führt diesmal nach Frankreich und in die Schweiz. In Colmar im Elsass macht sie Rast und unternimmt einen gemütlichen Abendspaziergang. Früher Nachmittag in Obergrafendorf: Patricia steht schon bereit. Die Challenge heute sind 44 Meter lange Leimbinder, die noch dazu gebogen sind. Diese muss Patricia erstmals sicher verladen! Um 20:00 setzt sich der Konvoi mit vier Begleitfahrzeugen endlich in Bewegung. Doch weit kommt Patricia nicht. Auf offener Straße muss sie ihre 44 Meter lange Ladung wenden, damit sie die passende Autobahnauffahrt erwischt.
