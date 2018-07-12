True Nightmares
Folge vom 12.07.2018: Das mörderische Hexenbrett
44 Min.Folge vom 12.07.2018Ab 16
Charlie Bowen verstirbt so plötzlich, dass seine Frau Nancy keine Gelegenheit mehr hat, sich von ihm zu verabschieden. Nach einigen erfolglosen Versuchen der spirituellen Kontaktaufnahme, klammert sich die Witwe an den Vorschlag ihrer Freundin Lila: Sie empfiehlt Nancy die Kommunikation ins Jenseits mit Hilfe eines Hexenbretts. Doch das Hexenbrett liefert eine verstörende Nachricht, die neue Fragen aufwirft. Ist Charlie eines natürlichen Todes gestorben oder wurde er heimtückisch umgebracht? Es folgt eine Mordermittlung mit schockierendem Ausgang. Außerdem: unerklärliche Todesfälle in einem Labor und der mysteriöse Mord an einem Alkoholiker.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.