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True Nightmares

Das mörderische Hexenbrett

TLCFolge vom 12.07.2018
Das mörderische Hexenbrett

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True Nightmares

Folge vom 12.07.2018: Das mörderische Hexenbrett

44 Min.Folge vom 12.07.2018Ab 16

Charlie Bowen verstirbt so plötzlich, dass seine Frau Nancy keine Gelegenheit mehr hat, sich von ihm zu verabschieden. Nach einigen erfolglosen Versuchen der spirituellen Kontaktaufnahme, klammert sich die Witwe an den Vorschlag ihrer Freundin Lila: Sie empfiehlt Nancy die Kommunikation ins Jenseits mit Hilfe eines Hexenbretts. Doch das Hexenbrett liefert eine verstörende Nachricht, die neue Fragen aufwirft. Ist Charlie eines natürlichen Todes gestorben oder wurde er heimtückisch umgebracht? Es folgt eine Mordermittlung mit schockierendem Ausgang. Außerdem: unerklärliche Todesfälle in einem Labor und der mysteriöse Mord an einem Alkoholiker.

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