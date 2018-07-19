True Nightmares
Folge vom 19.07.2018: Verraten und verkauft
44 Min.Folge vom 19.07.2018Ab 12
Innerhalb weniger Wochen sterben Menschen bei drei Unfällen in benachbarten Gemeinden des Staates Washington. Doch als die Ermittler genauer hinschauen, entdecken sie eine Gemeinsamkeit, die eine landesweite Notsituation auslöst und die Öffentlichkeit in Panik versetzt: Wer wird als nächster sterben? Die Bewohner des Londoner Stadtteils Hammersmith wissen nicht, ob sie den Behauptungen Glauben schenken sollen, dass mehrere Frauen in ihrer Gemeinde von einem Geist heimgesucht wurden. Doch als eine Frau fast zu Tode erschreckt wird, will die Bürgerwehr dem Terror ein Ende setzen und die Erscheinung aufspüren. Die Aktion endet mit einem Mord, doch wer wurde getötet?
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.