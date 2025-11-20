Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 20.11.2025
83 Min.Folge vom 20.11.2025

Zwischen Donald Trump und den Gerichten entbrennt ein Machtkampf. Welche Folgen hat er für die US-Demokratie? In dieser Doku kommen Befürworter und Kritiker zu Wort und suchen nach Antworten. Inhalt: Zwischen Donald Trump und den Gerichten entbrennt ein Machtkampf. Welche Folgen hat er für die US-Demokratie? Verbündete, gegnerische Stimmen, Expertinnen und Experten kommen in dieser Dokumentation zu Wort. Zur Diskussion steht die 'Theorie der einheitlichen Exekutive', nach der die Macht beim Staatsoberhaupt konzentriert werden soll. Der mehrfach mit Emmys gekrönte Dokumentarfilmer Michael Kirk zeichnet ein präzises Porträt des US-Präsidenten im Konflikt mit dem Supreme Court. Dabei geht er der Frage nach, wie weit Trump bei der Aushebelung des Rechtsstaates gehen will. Regie: Michael Kirk Bildquelle: APA-Images / AFP / BRENDAN SMIALOWSKI; BRENDAN SMIALOWSKI | APA-Images / AP / Jacquelyn Martin

