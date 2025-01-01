Staffel 1Folge 11
Turbo FAST
Folge 11: Das Piraten-Rennen / Turbo ferngesteuert
23 Min.Ab 6
Die Crew heuert auf einem Kreuzfahrtschiff an. Schlammbart duldet nur sein eigenes Team auf dem Kreuzfahrtschiff und möchte Turbo sofort wieder vetreiben. Turbo und Tito haben ein Wohltätigkeitsverein gegründet und veranstalten ein großes Rennen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.