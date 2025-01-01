Staffel 1Folge 3
Chet sucht die Gefahr / Die Kakerlaken kommen!Jetzt kostenlos streamen
Turbo FAST
Folge 3: Chet sucht die Gefahr / Die Kakerlaken kommen!
23 Min.Ab 6
Chet sucht nach neuen Adrenalin-Kicks. Zu dumm, dass Baron von Schwarzhosen ihn zu einem Flipper-Rennen einlädt. Ein Haufen Kakerlaken giert nach den leckeren Dos Bros Tacos. Als sie tagsüber nicht am FAST-Team vorbeikommen, probieren sie es nachts.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Turbo FAST
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.