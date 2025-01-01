Staffel 1Folge 4
Abenteuer in Afrika / Mega-SchneckenJetzt kostenlos streamen
Turbo FAST
Folge 4: Abenteuer in Afrika / Mega-Schnecken
23 Min.Ab 6
Das Team soll ein Heilmittel aus einer Höhle holen. Leider wird die Höhle von schneckenfressenden Erdmännchen bewacht. Schneller Schatten ist zu Mega-Schnecke gewachsen. Jetzt wird er zum Schnecken-Slam herausgefordert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Turbo FAST
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.