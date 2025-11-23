Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Eine Nase voll Alan

PULS 4Staffel 2Folge 12vom 23.11.2025
Eine Nase voll Alan

Eine Nase voll AlanJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 12: Eine Nase voll Alan

21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 6

Alans alte Schulfreundin Jamie, die er schon Jahre nicht mehr gesehen hat, hat ihren Besuch angekündigt. Charlie kann sich gut an sie erinnern, schließlich hat er ihr früher wegen ihres Äußeren einen bösen Spitznamen verpasst. Als Jamie auftaucht, staunen die Brüder nicht schlecht: Aus dem hässlichen Entlein ist eine attraktive Frau geworden. Zwischen Charlie und Alan entbrennt ein heißer Konkurrenzkampf - doch die hübsche Jamie hat noch eine Rechnung mit den Brüdern offen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
PULS 4
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen