Two and a Half Men
Folge 12: Eine Nase voll Alan
21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 6
Alans alte Schulfreundin Jamie, die er schon Jahre nicht mehr gesehen hat, hat ihren Besuch angekündigt. Charlie kann sich gut an sie erinnern, schließlich hat er ihr früher wegen ihres Äußeren einen bösen Spitznamen verpasst. Als Jamie auftaucht, staunen die Brüder nicht schlecht: Aus dem hässlichen Entlein ist eine attraktive Frau geworden. Zwischen Charlie und Alan entbrennt ein heißer Konkurrenzkampf - doch die hübsche Jamie hat noch eine Rechnung mit den Brüdern offen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
