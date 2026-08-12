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Two and a Half Men

Geh' von meinen Haaren runter

PULS 4Staffel 2Folge 13vom 12.08.2026
Geh' von meinen Haaren runter

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Two and a Half Men

Folge 13: Geh' von meinen Haaren runter

20 Min.Folge vom 12.08.2026

Nach einem Erdbeben steht Judiths Wohnung wegen eines Wasserrohrbruchs unter Wasser. Alan bietet seiner Ex-Frau an, während der Reparaturarbeiten bei ihm und Charlie zu wohnen. Insgeheim hofft er, Judith auf diese Weise zurückgewinnen zu können. Als sie jedoch mit einem anderen Mann ausgeht, zieht Alan tief verletzt in sein altes, geflutetes Haus. Charlie versucht indes, Judith wieder loszuwerden. Sein Plan geht auf - aber nicht ohne Nebenwirkungen.

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