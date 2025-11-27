Ich wollte immer einen NacktaffenJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Ich wollte immer einen Nacktaffen
21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6
Beim geringsten Anlass gehen sich Charlie und sein Bruder Alan auf die Nerven. Das geht so weit, dass Charlie seinem Bruder heimlich auf den Hamburger spuckt und Rose sich als Vermittlerin im Bruderstreit anbietet. Bei diesem Versöhnungsgespräch erkennt Alan, dass Charlie ihn seit dem Kindergarten so schrecklich behandelt, weil er offenbar schon immer eifersüchtig darauf gewesen ist, dass Alan und nicht er der Liebling ihrer Eltern war.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
