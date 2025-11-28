Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Es ist kein Frauenauto!

PULS 4Staffel 2Folge 22vom 28.11.2025
Es ist kein Frauenauto!

Folge 22: Es ist kein Frauenauto!

21 Min.Folge vom 28.11.2025

Charlie findet heraus, dass Alan das Geld für seinen nagelneuen Sportwagen von seiner Mutter Evelyn bekommen hat. Charlies Befürchtung, dass Alan nun ihrer Mutter auf ewig verpflichtet sein wird, scheint sich schon am nächsten Tag zu bewahrheiten: Evelyn bittet Alan, sich um Trudy zu kümmern, die Tochter ihres neuen Freunds. Notgedrungen führt Alan Trudy aus, muss aber bald erkennen, dass Trudy Alkoholikerin ist und das Essen nicht so ruhig verläuft, wie er gehofft hatte.

