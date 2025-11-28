Two and a Half Men
Folge 23: Sushi und Ketchup
20 Min.Folge vom 28.11.2025
Da sie eifersüchtig auf Jakes andere Oma ist, will Evelyn unbedingt auch mal auf ihren Enkel aufpassen. Nach langem Zögern willigt Alan ein. Als er Jake bei Evelyn abgeliefert hat, geht Alan mit Charlie in eine Bar, um sich abzulenken. Dort kann aber selbst eine Damen-Volleyballmannschaft sie nicht davon abhalten, sich lebhaft daran zu erinnern, wie ihre Mutter sie als Kinder behandelt hat - und sich in schwärzesten Farben auszumalen, was sie Jake antun könnte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen