PULS 4Staffel 2Folge 23vom 28.11.2025
20 Min.Folge vom 28.11.2025

Da sie eifersüchtig auf Jakes andere Oma ist, will Evelyn unbedingt auch mal auf ihren Enkel aufpassen. Nach langem Zögern willigt Alan ein. Als er Jake bei Evelyn abgeliefert hat, geht Alan mit Charlie in eine Bar, um sich abzulenken. Dort kann aber selbst eine Damen-Volleyballmannschaft sie nicht davon abhalten, sich lebhaft daran zu erinnern, wie ihre Mutter sie als Kinder behandelt hat - und sich in schwärzesten Farben auszumalen, was sie Jake antun könnte.

PULS 4
