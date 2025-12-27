Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Eine Blondine mit Kaffee

PULS 4Staffel 5Folge 4vom 27.12.2025
Eine Blondine mit Kaffee

Two and a Half Men

Folge 4: Eine Blondine mit Kaffee

22 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Innerhalb von kurzer Zeit lassen drei verschiedene Frauen, denen Charlie begegnet, Erinnerungen an seine Stalkerin Rose hochkommen. Charlie ist so verwirrt, dass er sogar im Bett mit seiner neuen Freundin Linda eine Niederlage erlebt. Kurzerhand fliegt er nach London. Er will überprüfen, ob Rose dort noch lebt. In ihrer Wohnung bemerkt er leider nicht, dass sie tatsächlich drei verschiedene Perücken hat, die den drei Frauen, die er gesehen hat, verdammt ähnlich sind ...

