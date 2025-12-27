Eine Blondine mit KaffeeJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 4: Eine Blondine mit Kaffee
22 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Innerhalb von kurzer Zeit lassen drei verschiedene Frauen, denen Charlie begegnet, Erinnerungen an seine Stalkerin Rose hochkommen. Charlie ist so verwirrt, dass er sogar im Bett mit seiner neuen Freundin Linda eine Niederlage erlebt. Kurzerhand fliegt er nach London. Er will überprüfen, ob Rose dort noch lebt. In ihrer Wohnung bemerkt er leider nicht, dass sie tatsächlich drei verschiedene Perücken hat, die den drei Frauen, die er gesehen hat, verdammt ähnlich sind ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen