PULS 4Staffel 5Folge 5vom 28.12.2025
22 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Alan macht sich große Sorgen um das Haushaltsbudget. Charlie kann die Panik seines Bruders nicht nachvollziehen, und so begibt sich Alan alleine auf die Suche nach einer neuen Geldquelle - er wird Versuchskaninchen. Indes lernt Charlie den vierjährigen Sohn seiner neuen Freundin kennen und sucht nach einer Möglichkeit, den kleinen Brandon bei Laune zu halten.

