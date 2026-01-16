Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Staffel 7Folge 1vom 16.01.2026
Folge 1: Oxofrmbl

21 Min.Ab 12

Charlie trifft seine Ex-Verlobte Mia wieder, die ihn offensichtlich noch liebt. Sie will Sängerin werden und bittet ihn, ihr bei der Aufnahme eines Demobandes zu helfen. Da sich Charlie noch zu ihr hingezogen fühlt, sagt er zu, und versucht, das Ganze vor seiner Verlobten Chelsea zu verharmlosen. Plötzlich leidet er an Verstopfung und sucht seine Psychologin Dr. Freeman auf, die ihm rät, den Konflikt zu lösen ... Alan lässt heimlich seine Freundin Melissa bei sich einziehen.

