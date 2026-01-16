Two and a Half Men
Folge 1: Oxofrmbl
21 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Charlie trifft seine Ex-Verlobte Mia wieder, die ihn offensichtlich noch liebt. Sie will Sängerin werden und bittet ihn, ihr bei der Aufnahme eines Demobandes zu helfen. Da sich Charlie noch zu ihr hingezogen fühlt, sagt er zu, und versucht, das Ganze vor seiner Verlobten Chelsea zu verharmlosen. Plötzlich leidet er an Verstopfung und sucht seine Psychologin Dr. Freeman auf, die ihm rät, den Konflikt zu lösen ... Alan lässt heimlich seine Freundin Melissa bei sich einziehen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen