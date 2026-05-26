Hundeentwurmer, PferdebesamerJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 4: Hundeentwurmer, Pferdebesamer
20 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 16
Jake ist so unhöflich zu Chelsea, dass Charlie von ihm verlangt, sich mit seiner Verlobten auszusprechen. Die beiden versöhnen sich und gehen nun gemeinsam auf Charlie los. Alan nimmt in der Immobilienagentur seiner Mutter einen Aushilfsjob an, weil er sich eine Wohnung mit seiner Freundin leisten will. Als er mit Evelyn ein unbewohntes Luxushaus vorführt, kommt ihm eine Idee: Er täuscht vor, das Objekt gemietet zu haben, und verabredet sich mit Melissa zu einem Schäferstündchen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen