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Two and a Half Men

Hundeentwurmer, Pferdebesamer

PULS 4Staffel 7Folge 4vom 26.05.2026
Hundeentwurmer, Pferdebesamer

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Two and a Half Men

Folge 4: Hundeentwurmer, Pferdebesamer

20 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 16

Jake ist so unhöflich zu Chelsea, dass Charlie von ihm verlangt, sich mit seiner Verlobten auszusprechen. Die beiden versöhnen sich und gehen nun gemeinsam auf Charlie los. Alan nimmt in der Immobilienagentur seiner Mutter einen Aushilfsjob an, weil er sich eine Wohnung mit seiner Freundin leisten will. Als er mit Evelyn ein unbewohntes Luxushaus vorführt, kommt ihm eine Idee: Er täuscht vor, das Objekt gemietet zu haben, und verabredet sich mit Melissa zu einem Schäferstündchen.

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