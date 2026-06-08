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Two and a Half Men

Verrückte Weiber

PULS 4Staffel 8Folge 7vom 08.06.2026
Verrückte Weiber

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Two and a Half Men

Folge 7: Verrückte Weiber

19 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6

Als Charlie mit seiner neuen Freundin Michelle ausgeht, werden sie von Alan und seiner Mutter Evelyn belästigt. Michelle erkennt sofort, dass Charlie aus chaotischen Verhältnissen kommt, hat aber dennoch Verständnis. Selbst über die Kommentare und Eigenheiten seines Neffen Jake und seiner Haushälterin Berta sieht sie hinweg. Bei seiner Stalkerin Rose kommt Charlie jedoch in Erklärungsnöte, denn er kann nicht sagen, dass ihn nichts mehr mit Rose verbindet ...

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