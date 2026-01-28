Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 8Folge 3vom 28.01.2026
Folge 3: Feuer und Flamme

21 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6

Obwohl Alan jetzt mit Lyndsey zusammenlebt, betrügt er sie mit seiner alten Flamme Melissa. Daher nutzt er sein altes Zimmer bei Charlie als Absteige. Doch Charlie will auf keinen Fall, dass Alan wieder einzieht, weshalb er und seine Mutter Evelyn Alan überreden, die Affäre zu Melissa zu beenden. Als Alan sich mit Lyndsey versöhnt hat, steckt er aus Versehen ihr Haus in Brand - und steht schon wieder bei Charlie vor der Tür ...

PULS 4
