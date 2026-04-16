UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: IrlandJetzt kostenlos streamen
UFO-Theorien
Folge vom 16.04.2026: UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Irland
42 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Eine der außergewöhnlichsten Sichtungen von UFOs durch Berufspiloten fand vor der Westküste Irlands im November 2018 statt. Aus dem Cockpit eines Flugzeugs der British Airways erblickten die Piloten in der Morgendämmerung einen hell rasenden Himmelskörper über dem Horizont. Ein weiterer Augenzeuge, ein norwegischer Pilot, beschrieb eine ähnliche Sichtung. Diese einzigartige UFO-Beobachtung durch erfahrenen Piloten gibt viele Rätsel auf.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt