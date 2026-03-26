UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Phoenix-LichterJetzt kostenlos streamen
UFO-Theorien
Folge vom 26.03.2026: UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Phoenix-Lichter
41 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Vor fünfundzwanzig Jahren kam es am Nachthimmel über Phoenix, Arizona, zu einer spektakulären UFO-Massensichtung. Eine Reihe faszinierender Lichtformationen überquerte lautlos die Himmel über dicht besiedelten Städten. Am Abend des 13. März 1997 ging um etwa neunzehn Uhr die erste Meldung ein: Etwas Ungewöhnliches geschehe am Nachthimmel. In den nächsten achtundvierzig Stunden erreichten die Behörden zahlreiche Anrufe. Könnten diese Sichtungen auf außerirdische Lebensformen hindeuten?
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12