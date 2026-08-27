UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: SchottlandJetzt kostenlos streamen
UFO-Theorien
Folge vom 27.08.2026: UFO-Theorien - Zwischen Fakt und Fiktion: Schottland
42 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Einer der prominentesten UFO-Hotspots der Welt befindet in Schottland. In einem Gebiet, das als Falkirk-Dreieck bekannt ist, befindet sich das Dorf Bonnybridge. Hier kommt es am häufigsten zu UFO-Sichtungen in der Region. In dieser Episode untersuchen Craig Charles und Sarah Cruddas eine Vielzahl außergewöhnlicher schottischer UFO-Begegnungen, darunter auch die Sichtung einer glühenden roten Scheibe im Jahr 1991, die mit der Kamera über dem Polmont-Stausee festgehalten wurde.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt