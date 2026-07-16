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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Omas rosa Traumhaus

HGTVFolge vom 16.07.2026
Omas rosa Traumhaus

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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 16.07.2026: Omas rosa Traumhaus

23 Min.Folge vom 16.07.2026

Drei außergewöhnlich schräge Häuser im Mittleren Westen konkurrieren um ein spektakuläres Makeover im Wert von 150.000 Dollar von Designerin Alison Victoria. Zur Auswahl stehen ein vogelverliebtes Haus, ein Zuhause mit viel zu vielen Küchen und ein ehemaliges Partyhaus, in dem einst sogar Reptilien lebten. Alison entscheidet, welches Objekt die größte Verwandlung verdient.

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