Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 16.07.2026: Omas rosa Traumhaus
23 Min.Folge vom 16.07.2026
Drei außergewöhnlich schräge Häuser im Mittleren Westen konkurrieren um ein spektakuläres Makeover im Wert von 150.000 Dollar von Designerin Alison Victoria. Zur Auswahl stehen ein vogelverliebtes Haus, ein Zuhause mit viel zu vielen Küchen und ein ehemaliges Partyhaus, in dem einst sogar Reptilien lebten. Alison entscheidet, welches Objekt die größte Verwandlung verdient.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.