Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser
Folge vom 16.07.2026: Hallo, Siebziger!
22 Min.Folge vom 16.07.2026
Im Pazifischen Nordwesten treten drei besonders ungewöhnliche Häuser gegeneinander an. Ein verspiegeltes Zuhause, ein riesiges achteckiges Labyrinth-Haus und eine Immobilie voller zufälliger Retro-Deko hoffen auf die Chance auf eine umfassende Umgestaltung. Designerin Alison Victoria verwandelt eines der Häuser mit einem Budget von 150.000 Dollar komplett neu.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.