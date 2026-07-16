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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Hallo, Siebziger!

HGTVFolge vom 16.07.2026
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Ugly Living - Amerikas hässlichste Häuser

Folge vom 16.07.2026: Hallo, Siebziger!

22 Min.Folge vom 16.07.2026

Im Pazifischen Nordwesten treten drei besonders ungewöhnliche Häuser gegeneinander an. Ein verspiegeltes Zuhause, ein riesiges achteckiges Labyrinth-Haus und eine Immobilie voller zufälliger Retro-Deko hoffen auf die Chance auf eine umfassende Umgestaltung. Designerin Alison Victoria verwandelt eines der Häuser mit einem Budget von 150.000 Dollar komplett neu.

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