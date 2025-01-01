Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Uncovered

UNCOVERED. Niemandsland im Dschungel - Die berüchtigtste Schmuggelroute der Welt

ProSieben
UNCOVERED. Niemandsland im Dschungel - Die berüchtigtste Schmuggelroute der Welt

UNCOVERED. Niemandsland im Dschungel - Die berüchtigtste Schmuggelroute der WeltJetzt kostenlos streamen

Uncovered

UNCOVERED. Niemandsland im Dschungel - Die berüchtigtste Schmuggelroute der Welt

49 Min.Ab 12

Das Darien-Gap - ein etwa 100 Kilometer langer Regenwaldabschnitt zwischen Panama und Kolumbien voller Gefahren: Gangster, Rebellen, Drogen- und Waffenschmuggler, sowie wilde Tiere machen den Besuch sehr riskant. Trotzdem zieht das Gebiet viele Menschen, freiwillig oder unfreiwillig, an. Wieso begeben sich Menschen in diesen lebensgefährlichen Landstreifen zwischen Nord- und Südamerika? Thilo Mischke reist nach Südamerika um den Mythos "Darien-Gap" selbst zu erleben.

Alle verfügbaren Folgen