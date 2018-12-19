UNCOVERED. Ware Mensch - Das Geschäft mit Billigarbeitern.Jetzt kostenlos streamen
Uncovered
Folge vom 19.12.2018: UNCOVERED. Ware Mensch - Das Geschäft mit Billigarbeitern.
48 Min.Folge vom 19.12.2018Ab 12
Moderne Sklaverei? Im Kongo ist das oft traurige Realität. In Minen leiden Menschen beim Gewinn von Rohstoffen. Aber was hat das mit uns zu tun? "Uncovered"-Reporter Thilo Mischke reist in den Kongo und trifft dort Minenarbeiter. Auch in Deutschland ist die "Ware Mensch" allgegenwärtig. Rumänische Wanderarbeiter hoffen hier auf faire Löhne - und werden oft betrogen. Wie wird moderne Sklaverei hierzulande organisiert? Das "Uncovered"-Team deckt auf und hilft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben