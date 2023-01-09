Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 09.01.2023
50 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 6

Was hat Bram Stokers Dracula mit der Steiermark zu tun? Wer hat eigentlich das Indoor-Skifahren erfunden? Und welches Verhütungsmittel hat seine Wurzeln in Österreich? Um welche Erfindung es sich tatsächlich handelt müssen die Promi-Pärchen zuerst mittels Hinweisen und Gegenständen selbst herausfinden. Die entscheidende Frage am Schluss: Und wer hat’s erfunden? Denn für jede richtige Antwort gibt es Punkte.

