Staffel 01 Folge 06: Salzstreuer & SchallplattenspielerJetzt kostenlos streamen
Und wer hat’s erfunden?
Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Salzstreuer & Schallplattenspieler
50 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 6
In der sechsten und letzten Folge von "Und wer hat's erfunden?" wird von unseren Prominenten Pärchen ein letztes Mal versucht zu erraten, ob weltbekannte Erfindungen nicht vielleicht doch "Made in Austria" sind.
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Und wer hat’s erfunden?
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Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4