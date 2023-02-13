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Und wer hat’s erfunden?

Staffel 01 Folge 06: Salzstreuer & Schallplattenspieler

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 13.02.2023
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Und wer hat’s erfunden?

Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Salzstreuer & Schallplattenspieler

50 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 6

In der sechsten und letzten Folge von "Und wer hat's erfunden?" wird von unseren Prominenten Pärchen ein letztes Mal versucht zu erraten, ob weltbekannte Erfindungen nicht vielleicht doch "Made in Austria" sind.

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