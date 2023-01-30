Staffel 01 Folge 04: Postkarte & VibratorJetzt kostenlos streamen
Und wer hat’s erfunden?
Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Postkarte & Vibrator
50 Min.Folge vom 30.01.2023Ab 6
In der vierten Folge von "Und wer hat's erfunden?" wird von unseren Prominenten Pärchen wieder versucht zu erraten, ob weltbekannte Erfindungen nicht vielleicht doch "Made in Austria" sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Und wer hat’s erfunden?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4