Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Und wer hat’s erfunden?

Staffel 01 Folge 02: Dauerwellen & Abführschokolade

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 16.01.2023
Staffel 01 Folge 02: Dauerwellen & Abführschokolade

Staffel 01 Folge 02: Dauerwellen & AbführschokoladeJetzt kostenlos streamen

Und wer hat’s erfunden?

Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Dauerwellen & Abführschokolade

50 Min.Folge vom 16.01.2023Ab 6

Auch in der zweiten Folge von "Und wer hat's erfunden?" wird von unseren Prominenten Pärchen wieder versucht zu erraten, ob weltbekannte Erfindungen nicht vielleicht doch "Made in Austria" sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Und wer hat’s erfunden?
PULS 4
Und wer hat’s erfunden?

Und wer hat’s erfunden?

Alle 1 Staffeln und Folgen