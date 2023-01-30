Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Und wer hat’s erfunden?

Staffel 01 Folge 04: Postkarte & Vibrator

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 30.01.2023
Staffel 01 Folge 04: Postkarte & Vibrator

Staffel 01 Folge 04: Postkarte & VibratorJetzt kostenlos streamen

Und wer hat’s erfunden?

Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Postkarte & Vibrator

50 Min.Folge vom 30.01.2023Ab 6

In der vierten Folge von "Und wer hat's erfunden?" wird von unseren Prominenten Pärchen wieder versucht zu erraten, ob weltbekannte Erfindungen nicht vielleicht doch "Made in Austria" sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Und wer hat’s erfunden?
PULS 4
Und wer hat’s erfunden?

Und wer hat’s erfunden?

Alle 1 Staffeln und Folgen