Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: UFO-Pioniere
40 Min.Ab 12
Berichte über seltsame Beobachtungen am Himmelszelt gibt es seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Doch erst seit einigen Jahrzehnten ziehen UFO-Forscher die Möglichkeit in Betracht, dass es sich dabei um Besucher aus anderen Galaxien handeln könnte. Sie stoßen mit ihren Theorien auf große Skepsis - doch was ist, wenn sie recht haben?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC