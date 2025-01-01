Zum Inhalt springenBarrierefrei
A+EStaffel 13Folge 4
Folge 4: Das Mysterium um Mount Shasta

40 Min.Ab 12

Der Mount Shasta befindet sich im Norden Kaliforniens. Die am Fuße des Berges lebenden Bewohner dieser mystischen Gegend glauben, dass hinter Mount Shasta ein verlorener Kontinent liegt. Handelt es sich dabei um eine Legende oder gibt es Hinweise auf eine verschwundene Zivilisation?

A+E
