Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Perus vergessene Stadt

A+EStaffel 13Folge 9
Perus vergessene Stadt

Perus vergessene StadtJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 9: Perus vergessene Stadt

40 Min.Ab 12

Machu Picchu, Perus vergessen Stadt, liegt hoch in den peruanischen Anden und fasziniert seit ihrer Entdeckung Archäologen und Historiker. Das mysteriöse an Machu Picchu: Die spanischen Eroberer erwähnen die Stadt nicht in ihren Aufzeichnungen. Zu welchem Zweck wurde der Ort wirklich errichtet?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen