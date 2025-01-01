Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Perus vergessene Stadt
40 Min.Ab 12
Machu Picchu, Perus vergessen Stadt, liegt hoch in den peruanischen Anden und fasziniert seit ihrer Entdeckung Archäologen und Historiker. Das mysteriöse an Machu Picchu: Die spanischen Eroberer erwähnen die Stadt nicht in ihren Aufzeichnungen. Zu welchem Zweck wurde der Ort wirklich errichtet?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC