Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 10: Die Tote im Schrank
40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
2018 wird die 98-jährige Margaret Douglas tot in ihrem Kleiderschrank in Wadsworth, Ohio, gefunden - die Anzeichen sprechen sofort für Mord. Im Verlauf der Ermittlungen offenbart sich das erschütternde Ausmaß der grausamen Tat, und die Gemeinde ist zutiefst schockiert, als die Identität des Täters ans Licht kommt.
