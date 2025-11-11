Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Folge 5: Tödliche Liebe
40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern wird in ihrem Haus brutal ermordet - während ihr kleiner Sohn im Nebenzimmer war. Schnell geraten die Männer aus ihrem Doppelleben ins Visier der Ermittler, denn sie nutzte das Haus als geheimes Liebesnest. Doch weder Einbruchsspuren noch Hinweise auf einen Raub passen ins Bild. Was bleibt, ist ein verstörendes Rätsel, das einen Täter mit einer unheilvollen Besessenheit ans Licht bringt.
Genre:Krimi, Dokumentation, Krimi-Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH